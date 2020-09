Démission du gouvernement libyen basé à Tobrouk

Le gouvernement libyen basé à Tobrouk à de l’Est de la Libye, non reconnu par la communauté internationale, a présenté dimanche, sa démission au président du parlement de Tobrouk, Aguila Salah, au milieu des protestations populaires contre la détérioration des services publics, selon le site web du parlement.

Le parlement de Tobrouk soutient la milice maréchal à la retraite, Khalifa Haftar qui contrôle avec ses forces l’Est Libyen et est engagé dans un conflit de pouvoir avec le gouvernement libyen d’Union Nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale et dirigé par Fayez al-Sarraj.

D’après le site web du parlement de Tobrouk, le gouvernement provisoire, présidé par Abdallah al-Thani, a présenté sa démission au président du parlement et que la démission sera examinée par les députés, sans en préciser la date.

La décision de la démission a été prise lors d’une réunion d’urgence, tenue entre le président du parlement de Tobrouk et le chef du gouvernement pour discuter des causes des protestations dans l’Est de la Libye, contre la détérioration des services publics notamment les délestages du courant électrique et la hausse des prix du carburant.

Pour rappel, grâce à la médiation marocaine, les délégations des camps rivaux dans le conflit libyen, s’était réunis pendants plusieurs jours à Bouznika, une station balnéaire du Maroc, où elles sont parvenues à des compromis pour la consolidation du cessez-le-feu et baliser la voie pour un règlement définitif du conflit libyen sous les auspices de l’ONU.