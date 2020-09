Le Kenya table sur le tourisme intérieur pour relancer le secteur

Face aux pertes conséquentes enregistrées dans le secteur touristique, consécutives à la pandémie de Covid-19, le gouvernement du Kenya projette de développer de nouveaux produits pour le tourisme intérieur, a annoncé dimanche dans un communiqué, le Secrétaire du Cabinet du ministère du Tourisme et de la Faune, Najib Balala, à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme.

D’après ce responsable, «le gouvernement central s’associera aux administrations de comtés pour développer de nouveaux produits touristiques au niveau des communautés locales dans le pays afin de relancer le secteur ». Le ministère du tourisme, a-t-il dit, «veut encourager le tourisme intérieur, car chaque voyageur créera un emploi dans le secteur».

Dans le cadre des plans de relance du secteur touristique, les autorités entendent diversifier leurs offres, en y associant des domaines jusque-là inexploités comme la culture et les zones rurales.

Le tourisme est un des poumons de l’économie kenyane et contribue à hauteur de 10% au produit intérieur brut (PIB) du Kenya. La baisse des activités de plusieurs établissements hôteliers et touristiques a infligé de lourdes pertes au pays qui a déploré une baisse des recettes prévues dans le secteur cette année et une perte de 2,5 millions d’emplois au cours des cinq derniers mois (chiffres communiqués au début de ce mois par Najib Balala).

Le ministère avait alors annoncé un financement de plus de 30 millions de dollars pour aider les hôtels à rénover leurs établissements qui seraient « dans un état déplorable» et permettre ainsi au secteur de rebondir et retrouver son niveau d’avant la Covid-19.