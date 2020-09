Le PAM au secours de la Somalie envahie par les criquets

Le ministre somalien du Travail et des Affaires sociales, Sadik Warfa, a annoncé dimanche à Mogadiscio, le lancement d’un programme d’urgence de lutte contre les criquets pèlerins, visant à soutenir les ménages pauvres et vulnérables fortement affectés par l’invasion de ces insectes ravageurs, et ce dans le cadre d’un accord signé entre le gouvernement somalien et le Programme alimentaire mondial (PAM).

« Aujourd’hui, nous avons lancé un programme de soutien immédiat aux familles touchées par les criquets, afin d’empêcher qu’elles ne tombent à des niveaux d’insécurité alimentaire encore plus graves », a précisé le ministre dans un communiqué.

Il s’agit, selon le ministre, de la mise en place d’un « filet de sécurité » d’urgence qui permettra de faire face aux retombées des invasions de criquets. Le programme prévoit de répondre aux besoins des populations dans 43 districts du pays, en matière de sécurité alimentaire et de consommation.

Il est également question de protéger leurs moyens de subsistance et leurs ressources humaines par le moyen des virements monétaires d’urgence.

Début février, la Somalie avait proclamé un état d’urgence nationale en raison de la recrudescence des criquets pèlerins, qui constituent, selon le gouvernement, «une menace majeure pour la fragile situation de la sécurité alimentaire » dans le pays.

Récemment, la Somalie a reçu une subvention de 40 millions de dollars américains de la part de la Banque mondiale pour un programme d’aide couvrant une période de six mois.