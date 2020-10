PAM : Près de 700.000 personnes affectées par les inondations au Soudan du Sud

Environ 700.000 personnes sont touchées par les inondations provoquées par les pluies torrentielles qui ont submergé des villages entiers, des maisons, des terres agricoles, du bétail et des moyens de subsistance au Soudan du Sud, a indiqué ce mardi, le Programme alimentaire mondial (PAM).

Au cours d’une conférence de presse virtuelle, le Représentant du PAM dans ce pays d’Afrique de l’Est, Matthew Hollingworth a évoqué une «situation désespérée», précisant que l’Etat de Jonglei serait le plus touché avec pas moins de 230.000 sinistrés.

Les précipitations qui ont commencé en juin dernier ont provoqué le débordement des rivières. « Ce qui est très préoccupant, c’est que ces pluies torrentielles dont nous sommes témoins ont commencé avant que les eaux de l’inondation de l’année dernière ne se soient complètement retirées », a déploré Hollingworth.

Pour lui, les inondations de cette année « risquent d’être plus graves, les pires depuis 60 ans – et nous ne sommes pas encore au plus fort de la saison des inondations annuelles ».

Le PAM déclare avoir besoin de 58 millions de dollars pour les six prochains mois, en vue de continuer à faire face aux urgences en matière d’alimentation et de réhabilitation des biens des communautés (reconstruction de digues) au Soudan du Sud.

Tout en exhortant la communauté internationale à ne ménager aucun effort pour venir en aide aux nécessiteux, il a prévenu que les conditions difficiles pourraient « se détériorer davantage si aucune aide humanitaire adéquate n’est fournie » à ce pays.