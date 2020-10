L’ONU appelle à la tenue des élections en Centrafrique dans les délais impartis par la Constitution

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a invité, jeudi lors d’une réunion de haut-niveau sur la Centrafrique, les acteurs politiques de ce pays à organiser les différentes élections dans les délais prévus par la Constitution, estimant que ces scrutins constituent une étape cruciale pour la réconciliation nationale.

« Les élections présidentielle, législatives et locales représentent une opportunité unique pour la réconciliation nationale et la consolidation de la paix ainsi que de l’ordre constitutionnel et des acquis démocratiques du pays », a indiqué Guterres, assurant que «la période à venir sera décisive pour le pays».

Revenant sur l’Accord politique pour la paix et la réconciliation signé l’année passée entre le gouvernement et des groupes armés, le SG de l’ONU a souligné que la présidentielle et les législatives qui se tiendront le 27 décembre prochain et les élections locales en 2021 «constituent également une étape cruciale pour la continuité du processus politique».

Guterres a salué au passage, les progrès déjà réalisés dans cadre de la mise en œuvre de cet Accord, notamment en matière de réformes législatives, dans le domaine du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration (DDR), ainsi que dans l’extension de l’autorité de l’Etat à travers le territoire national, tout en encourageant les Centrafricains à poursuivre et à consolider ces efforts.

Le patron de l’ONU a également appelé la communauté internationale à poursuivre son appui aux différents scrutins, notamment sur le plan financier.