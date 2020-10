Maroc: Les négociateurs libyens affirment la poursuite du dialogue de Bouznika jusqu’à un « consensus global »

Réunies à Bouznika (40 km au Sud de Rabat) pour le deuxième round du dialogue inter-libyen, les délégations du Haut Conseil d’État libyen et de la Chambre des Représentants ont annoncé, samedi soir, que le dialogue se poursuivra afin de parvenir à un « consensus global » sur le choix des occupants des postes de souveraineté.

Ce choix se fera conformément à l’article 15 de l’accord politique libyen conclu à Skhirat (Sud de Rabat) en décembre 2015, a déclaré M. Driss Omran, membre de la délégation de la Chambre des Représentants libyenne, à l’issue de ce deuxième round entamé vendredi dernier.

La rencontre « s’est déroulée dans un climat d’entente et de consensus autour des critères devant être pris en compte pour choisir les occupants des postes de souveraineté », a précisé Driss Omran, rappelant que le premier round du dialogue inter-libyen à Bouznika (6-10 septembre 2020) était parvenu à « d’importantes ententes sur les mécanismes à prendre en considération dans le choix des occupants de ces postes ».

Ces avancées dans le dialogue inter-libyen enregistrées au Maroc représentent une consécration des efforts du Royaume visant à réunir les conditions propices pour une solution politique globale en Libye. L’objectif est de surmonter la crise et de réaliser les espoirs du peuple libyen à construire un État civil et démocratique qui jouit de la paix, de la sécurité et de la stabilité.

Dans ce sens, le rôle « constructif et actif » du Maroc dans la facilitation du dialogue libyen a été salué par les capitales occidentales et arabes et par plusieurs organisations internationales et régionales, à leur tête l’Organisation des Nations-Unies (ONU).