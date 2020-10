RDC: La Banque centrale publie ses comptes annuels 2019 comme l’exigeait le FMI

La Banque centrale de la République démocratique du Congo (RDC) a publié le rapport d’audit de ses comptes pour l’exercice 2019 réalisé par le cabinet d’audit Deloitte Services SARL, comme l’exigeait le Fonds monétaire internationale (FMI) pour entamer des négociations avec Kinshasa sur le programme d’aide sollicité.

« Nous avons effectué l’audit des états financiers annuels de la Banque centrale du Congo, comprenant le Bilan au 31 décembre 2019, le Tableau des flux de Trésorerie clos à cette date ainsi que des notes comprenant des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives », explique le cabinet d’audit dans un communiqué.

Il ressort des états financiers que le total bilantaire s’est établi à CDF 6.094.158 millions contre CDF 4.451.962 millions à fin décembre 2018, soit une hausse de CDF 1.642.196 millions. Le résultat d’exploitation s’est clôturé avec un résultat positif de CDF 11.841 millions (7,189 millions USD, avec un taux de change moyen de 1647 FC le dollar américain) contre CDF 52.624 millions en 2018.

Donnant son opinion après l’audit, le cabinet Deloitte a considéré que ces états financiers « donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Banque centrale du Congo (BCC) au 31 décembre 2019, ainsi que de sa performance financière et de flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date conformément aux règles et principes comptables admis en République démocratique du Congo et aux dispositions légales applicables à la Banque centrale du Congo ».

Toutefois, alors que c’est pour des raisons de transparence que le FMI a exigé la publication des comptes financiers de la BCC, certains acteurs de la société civile locale estiment que cet objectif n’est pas encore atteint en raison des zones d’ombre qui entourent certains chiffres mentionnés dans le rapport.