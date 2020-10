Mali : Les militaires s’adjugent quatre postes clés dans le gouvernement de transition

Le président de transition au Mali, Bah Ndaw, a nommé lundi un gouvernement de 25 membres, dont quatre militaires auxquels ont été attribués des portefeuilles stratégiques, indique un décret lu à la télévision publique ORTM.

Le colonel Sadio Camara, un des dirigeants de la junte, est nommé ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Le porte-parole de la junte, le colonel-major Ismaël Wagué, obtient le portefeuille de la Réconciliation nationale. La Sécurité et l’Administration territoriale reviennent respectivement au colonel Modibo Koné et au lieutenant-colonel Abdoulaye Maiga.

Les ministères de la Communication, de l’Emploi et de la Refondation ont attribués à des membres du M5, le mouvement de contestation qui a participé à la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta.

Les ex-rebelles des groupes armés impliqués dans le processus de paix se sont vus attribuer les portefeuilles de l’Agriculture, de la Jeunesse et du Travail.

Ce gouvernement de transition chargé de remettre le Mali sur les rails pendant 18 prochains mois au bout desquels des élections seront organisées pour rendre le pouvoir aux civils, comprend également quatre femmes.

Entre temps, le pays attend toujours la levée des sanctions imposées par la CEDEAO concernant la fermeture des frontières et la suspension des transactions financières et commerciales.