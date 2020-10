Lancement des travaux du 2e terminal à conteneurs au port ivoirien d’Abidjan

Le président ivoirien, Alassane Ouattara a lancé les travaux de construction d’un nouveau terminal à conteneurs au port d’Abidjan, en procédant à la pose de la première pierre ce lundi 5 octobre.

D’un coût total estimé à 600 milliards de FCFA (915 millions d’euros), ce deuxième terminal sera financé selon un modèle de partenariat public-privé dans lequel l’Etat ivoirien a investi plus de 334 milliards de francs CFA (environ 510 millions d’euros).

Les travaux sont censés être achevés d’ici un an et demi pour ce deuxième terminal dont la gestion a été confiée à « Côte d’Ivoire-Terminal », propriété du consortium Bolloré Ports et APM Terminal, filiale du Groupe Maersk.

« Dès la première année de mise en service, le terminal sera équipé de six portiques à quai, 13 portiques de parc, 36 tracteurs, tous 100% électriques. Et ce sera le premier terminal proche du zéro émission, en Afrique », a indiqué un responsable du Groupe Bolloré.

Selon ses propos, le terminal qui couvre une superficie de 37,5 hectares, sera doté d’équipements de dernière génération et d’un quai de 1,100 Km2 disposant des postes à quai d’une profondeur de 18 m.

Pour sa part, le directeur général du Port autonome d’Abidjan, Hien Sié, a déclaré que le deuxième terminal permettra de traiter 2,5 millions de conteneurs contre 1 million de conteneurs aujourd’hui.

Il a fait savoir que le port d’Abidjan aura une capacité d’accueil des navires et des infrastructures «qui lui permettent de rivaliser avec tous les autres ports aujourd’hui sur le continent africain».