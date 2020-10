Shanta Gold lance la construction du projet en Tanzanie

Le groupe Shanta Gold Ltd a annoncé, mercredi 7 octobre, avoir entamé la construction du projet minier aurifère de Singida dans le centre de la Tanzanie, dont l’entrée en production est prévue pour fin 2022.

Le coût de cette nouvelle et deuxième mine d’or de Shanta Gold dans le pays est estimé à 26 millions de dollars. Elle devrait produire annuellement 32 000 onces en moyenne, pour un prix de 869 de dollars l’once. Cette même mine devrait livrer au moins 221 000 onces sur 7 ans, sa durée de vie.

En septembre dernier, la compagnie Shanta Gold a fait part de son projet d’accroitre de 14 % la capacité de l’usine de traitement de sa première mine d’or, New Luika, en Tanzanie. Elle devait investir 1,2 million de dollars dans les travaux prévus s’achever début 2021.

Avec ses deux mines, New Luika et Singida, le groupe entend augmenter sa production à 110 000 onces au cours de la première année complète d’exploitation et générer un bénéfice sous-jacent annuel moyen de 27 millions de dollars. Ces performances lui permettront de consolider sa position en Tanzanie.

D’après le PDG de Shanta, Eric Zurrin, « Singida est hébergé dans un gisement de roches vertes se prêtant bien au potentiel d’exploration à la hausse ». « L’exploration future ciblera l’extension des réserves et sera financée par les flux de trésorerie provenant de la production à Singida. Une exploration future réussie pourrait justifier une augmentation de la taille de l’usine pour augmenter à la fois le débit et la production », a-t-il poursuivi.