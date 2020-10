Le Roi du Maroc annonce la création d’un Fonds de 15 MMDH pour soutenir la relance économique

Le Roi du Maroc Mohammed VI a annoncé la création d’un Fonds d’investissement stratégique doté d’un budget de 15 milliards de Dirhams (MMDH) pour appuyer le plan de relance de l’économie de son Royaume rudement mise à l’épreuve par la pandémie du coronavirus.

Dans un discours adressé vendredi au parlement, à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle année législative, le Souverain a également décidé l’élargissement de la couverture sociale universelle au profit de tous les Marocains.

«Ce projet national majeur, d’une nature inédite», a-t-il dit, consiste à étendre, d’ici la fin 2022 au plus tard, la couverture médicale obligatoire à 22 millions bénéficiaires additionnels, à généraliser les allocations familiales au profit de sept millions d’enfants en âge de scolarité, soit trois millions de familles, à élargir la base d’adhérents au système de retraite pour incorporer environ cinq millions de Marocains et à généraliser l’accès à l’indemnité pour perte d’emploi.

« Nous plaçons le plan de relance économique en tête des priorités de l’étape actuelle », a souligné le souverain marocain, précisant que ce plan « vise à soutenir les secteurs productifs, notamment le tissu des petites et moyennes entreprises : il a pour objet de rehausser leur capacité à investir, à créer des emplois et à préserver les sources de revenu ».

Il a rappelé à ce propos que «le soutien apporté aux entreprises marocaines à l’aide du dispositif des prêts garantis par l’État a bénéficié à plus de 20.000 d’entre elles, avec un montant avoisinant les 26,1 milliards de dirhams».

Le plan de relance économique, a-t-il ajouté, «repose sur le Fonds d’investissement stratégique dont Nous avons préconisé la création et auquel Nous avons décidé de donner le nom de +Fonds Mohammed VI pour l’Investissement+».

Le souverain marocain a souhaité que ce Fonds «joue un rôle de premier plan dans la promotion de l’investissement et le relèvement des capacités de l’économie nationale», soulignant que «le succès du plan de relance économique et la mise en place d’un nouveau contrat social nécessitent une évolution réelle des mentalités et un véritable changement dans le niveau de performance des établissements publics ».

Le Roi du Maroc a par ailleurs évoqué l’importance à accorder à l’agriculture et au développement rural dans la dynamique de cette relance économique, précisant à ce propos, qu’un million d’hectares de terres agricoles collectives ont été mobilisés au profit des investisseurs et des ayants droit.

Le volume des investissements attendus dans le cadre de ce projet est estimé à environ 38 milliards de dirhams à moyen terme.