Affaire Airbus/Boeing : L’OMC autorise l’UE à taxer des produits américains

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a autorisé ce mardi 13 octobre 2020, l’Union européenne (UE) à imposer des droits de douane sur des importations en provenance des Etats-Unis, à hauteur 4 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros). Ceci en raison du fait que l’avionneur américain Boeing, perçoit des aides publiques américaines, ce qui constitue un désavantage pour l’Européen Airbus. De ce fait, l’UE vient de remporter une manche, dans le long le bras de fer qui l’oppose aux Etats-Unis, autour de l’affaire Airbus Vs Boeing.

Mais déjà, du côté américain, on estime que l’UE n’a aucune base légale pour imposer de tels droits, sur les produits en provenance des USA. Selon Robert Lighthizer, le représentant américain au commerce, cette décision de l’OMC serait «contraire à ses principes», et «entraînerait une réaction américaine».

Cette nouvelle décision de de l’agence onusienne, fait suite à celle d’octobre 2019, qui autorisait cette fois-là les USA à appliquer des droits de douane sur 7,5 milliards $ d’importations provenant de l’Europe.

À quelques semaines des élections américaines, ce développement pourrait remettre le feu aux poudres entre les deux géants commerciaux.Ceci pourrait notamment pousser le Président Trump à faire le « Dur » et rendre la situation encore plus tendue, dans un contexte pandémique où les deux avionneurs sont déjà en asphyxie économique. Mais également, ceci pourrait permettre de conclure ce vieux litige de plus de 16 ans, entre Boeing et Airbus.

L’affaire Boeing Vs Airbus, se révèle une dispute commerciale, sur fonds de protectionnisme économique voilé, qui est, par ailleurs, le plus gros dossier jamais traité par l’OMC.