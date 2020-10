Maroc/PLF2021 : Un budget de 20 milliards de dirhams pour la Santé

Lors de la présentation du Projet de loi de finances (PLF-2021), devant les deux chambres du Parlement, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a indiqué que le ministère de la Santé bénéficiera d’un effort budgétaire continu, portant son budget à près de 20 milliards de dirhams (MMDH).

Cet effort budgétaire permettra à ce département ministériel «d’assurer le financement des actions nécessaires pour faire face aux exigences pour la riposte à la pandémie de Covid-19 et d’assurer l’approvisionnement continu des hôpitaux en équipements et en moyens de protection et de dépistage», lit-on dans la note de présentation du PLF-2021.

Afin de renforcer le capital humain nécessaire, poursuit la même source, «5.500 postes budgétaires sont programmés au titre du PLF-2021 contre 4.000 postes accordés en 2020, portant ainsi le total des créations à 19.000 postes sur la période 2017-2021».

Au titre de l’année 2021, les principales actions prévues par la PLF 2021 concernent, notamment, la mise à niveau des infrastructures et des équipements sanitaires ainsi que l’assurance du bon fonctionnement des réseaux d’établissements des soins de santé primaires, notamment suite aux nouvelles ouvertures.

Selon les explications, il s’agit également de répondre aux besoins additionnels en fonctionnement liés, notamment à la sécurité, à l’hygiène, au gardiennage, à l’achat de carburant et à l’alimentation des malades suite aux exigences de la pandémie de la Covid-19. Il en est de même pour l’achat de médicaments, les consommables médicaux et les dispositifs médicaux et matériel médicotechniques nécessaires pour faire face à la pandémie.

Dans son point sur la situation de la pandémie dans le Royaume, le ministère de la Santé a fait savoir que durant les dernières 24 heures, 3.254 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été recensés, ce qui porte à 179.003 le nombre total des cas de contamination. 2.417 nouvelles personnes ont été déclarées guéries, portant le nombre de guérison à 148.838. Malheureusement, 51 nouveaux décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. Le nombre de morts du nouveau coronavirus s’établit ainsi à 3.027 au Maroc.