Le Maroc et le Tchad signent six accords de coopération dans divers domaines

Le Maroc et le Tchad ont paraphé, lundi à Rabat, la capitale politique du Royaume, six accords de coopération dans les domaines de la diplomatie, de l’agriculture, de l’énergie, de l’information et communication, de la culture et du tourisme, a annoncé le ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ces accords qui visent à consolider la coopération bilatérale par le renforcement des échanges d’expériences et d’expertises entre les deux pays, ont été signés par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, et son homologue tchadien, Amine Abba Siddick qui effectuait une visite de travail au Maroc.

Lors d’un point de presse, organisé à l’issue d’un tête-à-tête entre les deux ministres sur divers sujets liés à l’Afrique, Abba Siddick a évoqué, entre autres, la question du Sahara, en réitérant la position de son pays exprimée par le président tchadien, Idriss Déby Itno, devant l’Assemblée générale de l’ONU, selon laquelle le conflit autour du Sahara doit être résolu dans le cadre d’un processus politique exclusivement onusien.

« Grâce à la détermination de SM le Roi Mohammed VI et du Président Idriss Déby Itno, les deux pays frères et amis partagent des points de vues communs sur les questions de la sécurité en Afrique », a aussi déclaré le ministre tchadien.

Pour sa part, Bourita a indiqué que le Maroc et le Tchad sont déterminés à travailler pour la préservation de la paix et la promotion du développement en Afrique, ajoutant qu’une mission multisectorielle se rendra prochainement à N’Djaména, la capitale tchadienne, pour renforcer la coopération entre les deux pays.

Le Maroc s’est engagé à accompagner le Tchad sur la voie du renforcement de sa stabilité et de son développement dans le cadre du programme Tchad-2030.