La diplomatie gabonaise salue l’excellence des relations entre Libreville et Rabat

Le ministre gabonais des Affaires Etrangères, Pacôme Moubelet-Boubeya qui était en visite au Maroc, s’est félicité, mercredi dernier, de «l’excellence des relations d’amitié, de fraternité et de coopération» unissant le Gabon et le Royaume, ainsi que de la «relation très exceptionnelle» entretenue entre le Roi Mohammed VI et le président Ali Bongo.

s’exprimant lors d’une conférence de presse tenue à l’issue d’un entretien avec son homologue marocain Nasser Bourita, Moubelet-Boubeya a profité de cette occasion, pour réitéré le soutien constant de son pays à la marocanité du Sahara.

«Le Gabon reste aux côtés du Maroc, et réaffirme son soutien au processus politique en cours, qui est mené sous l’égide exclusive du Secrétaire général des Nations Unies », en vue d’une solution politique définitive au différend autour du Sahara marocain.

Les relations entre le Gabon et le Maroc, sont confortées au plan économique, par la présence dans le pays d’Afrique centrale, de plusieurs entreprises, participant à la croissance économique et au développement du Gabon.

Il y a un mois environ, le cimentier marocain CIMAF a inauguré dans ce pas une deuxième ligne de production de ciment, pour un investissement de 14 millions d’euros. La production du CIMAF-Gabon devrait passer à 1 million de tonnes par an, contre 600.000 tonnes auparavant.

Nasser Bourita a annoncé carrément à la presse que le Maroc ambitionne de faire du Gabon une plateforme régionale appropriée pour le renforcement du positionnement des entreprises marocaines.

Au début de ce mois, l’ambassadeur du Gabon au Maroc, Sylver Aboubakar Minko-Mi-Nseme, a présenté, lors d’une séance de travail avec le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, les opportunités d’affaires qu’offre son pays.