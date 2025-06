Le lycée Barthélemy Boganda de Bangui, la capitale de la République centrafricaine (RCA), a dû être évacué mercredi 25 juin, en plein déroulement des épreuves du Baccalauréat, suite à l’explosion d’un transformateur électrique qui a provoqué une bousculade des élèves ayant fait au moins dix morts et des dizaines de blessés.

Au total 5.311 élèves provenant de divers établissements, planchaient sur les épreuves de la deuxième journée du Baccalauréat au moment de cet incident.

« Au cours de cette journée, suite à une panne technique, une équipe de l’ENERCA est intervenue pour effectuer des travaux de réparation. Le rétablissement de l’électricité a alors provoqué une explosion du transformateur d’électricité situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal», explique le ministère centrafricain de l’Education nationale dans un communiqué.

La même source indique que « cet incident a déclenché un mouvement de panique et provoqué plusieurs blessures graves, occasionnant malheureusement quelques cas de pertes en vies humaines».

Le Premier Ministre et certains membres du gouvernement, quelques représentants des cabinets de la Présidence de la République et de l’Assemblée Nationale, se sont rendus sur les lieux, immédiatement après être alertés sur l’incident.

«Je déplore vivement cette situation regrettable qui vient perturber le déroulement des épreuves et affecter nos candidats» et «je présente par la même occasion, nos sincères condoléances aux parents des candidats affectés, et souhaite un prompt rétablissement aux candidats blessés», a déclaré le ministre de l’Éducation nationale, Aurélien-Simplice Kongbelet-Zingas, au nom de la Présidence et du gouvernement.

Il a appelé les candidats des centres du lycée Barthélemy Boganda « à garder leur calme et à rester sereins », tout en assurant que « des mesures seront prises rapidement afin d’élucider les circonstances de cet incident».

Le ministère de l’Éducation nationale, qui s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de la suite de cette session du Baccalauréat, a précisé qu’un communiqué ultérieur indiquera la date de reprise des épreuves restantes, sachant que les candidats des autres centres sont, eux, invités à poursuivre normalement leurs examens.