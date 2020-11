Le Bénin signe des conventions avec l’OIT pour booster son secteur du tourisme

Le Conseil des ministres du Bénin présidé ce mercredi par le chef d’Etat Patrice Talon, a décidé de la conclusion de conventions d’assistance technique avec l’Organisation mondiale du Tourisme dans l’objectif d’améliorer les performances dans le secteur du tourisme au Bénin.

«Notre pays a initié le projet de Compétitivité et du Tourisme transfrontalier, financé par la Banque mondiale via l’Association internationale de Développement. Pour en favoriser la mise en œuvre, la signature d’accords spécifiques entre l’Organisation mondiale du Tourisme et l’Etat béninois est requise » précise le compte rendu de la réunion du Conseil des ministres.

Les conventions avec l’OIT porteront sur l’actualisation du système d’octroi des agréments et des licences et le classement des entreprises touristiques, ainsi que sur la mise au point du système des statistiques du tourisme et de développement d’un compte satellite du tourisme expérimental dans le pays, précise le compte-rendu.

Grâce à ces contrats, les autorités béninoises espèrent, d’une part, procéder à l’évaluation des réglementations actuellement en cours, concernant les licences d’exploitation des établissements d’hébergement touristiques, l’autorisation d’exercice des restaurants, les licences des agences et bureaux de voyages, l’agrément des offices de tourisme, l’organisation de visites touristiques, et l’autorisation d’exercice des associations et ONG de tourisme.

D’autre part, le gouvernement compte actualiser les textes existants et proposer de nouvelles lois, conformément aux exigences actuelles du secteur. Il s’agira également de développer les systèmes informatiques pour l’automatisation des formalités et d’élaborer un système de suivi-évaluation de la réforme de la réglementation.

Le tourisme constitue la deuxième source de rentrées de devises au Bénin et occupe la troisième place en termes d’employeur, après l’agriculture et le commerce.