Sahara: Le Liberia réaffirme son soutien à la cause nationale du Maroc

Le Gouvernement de la République du Liberia a assuré maintenir sa position constante en soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc.

Dans un communiqué du Ministère des Affaires Étrangères publié vendredi 20 novembre, le Liberia a exprimé sa préoccupation au sujet des récents événements à Guerguarat dans les provinces du Sud du Maroc et son soutien au maintien et à la préservation de la libre circulation des biens, des personnes et des services.

Appelant au respect de la trêve qui dure depuis trois décennies et appuyant l’initiative marocaine du Plan d’Autonomie, le Liberia affirme s’aligner sur la position des Nations Unies pour la recherche d’une solution politique et diplomatique au conflit du Sahara et reconnaître « les efforts pacifiques du Maroc pour aboutir à une solution durable et pacifique sous l’égide de l’ONU ».

Le Liberia a saisi cette occasion pour appeler le Secrétaire Général de l’ONU à accélérer le processus de nomination de son Envoyé Personnel afin de « donner une impulsion à l’initiative de paix conformément aux Résolutions du Conseil de Sécurité ».