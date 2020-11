Sahara : La Colombie soutient le Maroc suite aux derniers événements à Guergarat

La Colombie a exprimé son soutien au Maroc dans le dossier du Sahara et fait part de sa préoccupation au sujet du blocage du poste-frontière de Guergarat par les milices armés du Polisario en demandant que «la libre circulation des personnes et des marchandises soit autorisée et maintenue».

Le Ministère colombien des Affaires Etrangères a exprimé dans son compte officiel sur Twitter, «sa préoccupation concernant les actions enregistrées au poste-frontière d’El-Guergarat et demande que la libre circulation des personnes et des marchandises soit autorisée et maintenue».

Dans une autre publication, le même département a indiqué que «la Colombie réitère son soutien aux efforts visant à trouver une solution négociée, politique, juste, durable et mutuellement acceptable, conformément au processus promu par les différentes résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU en la matière».

Le 13 novembre dernier, les Forces Armées Royales avaient chassé les milices armés du Polisario qui bloquaient le poste-frontière de Guergarat reliant le Maroc et la Mauritanie.

L’intervention de l’armée marocaine qui s’est passée sans effusion de sang, a également permis de sécuriser le passage des biens et des personnes au niveau de ce passage stratégique, par lequel transitent chaque jour des centaines de véhicules chargés de marchandises à destination des marchés de la Mauritanie et de nombreux autres pays d’Afrique subsaharienne.