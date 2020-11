L’UNICEF fournira  2 milliards de doses du vaccin anti-covid aux pays en développement en 2021

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) compte fournir l’année prochaine, près de 2 milliards de doses du vaccin anti-Covid-19 aux pays en développement, selon un communiqué de l’agence onusienne, publié lundi, qui évoque une « opération historique et gigantesque ».

Sa Directrice de la division des approvisionnements, Etleva Kadilli, parle des préparatifs en cours pour le succès de cette opération. « Alors que les travaux se poursuivent pour développer les vaccins contre le coronavirus, l’UNICEF intensifie ainsi ses efforts avec les compagnies aériennes, les opérateurs de fret, les compagnies maritimes et d’autres associations logistiques pour livrer des vaccins vitaux aussi rapidement et en toute sécurité que possible », déclare-t-elle.

Les vaccins devraient être transportés par avion et le matériel constitué entre autres de seringues, sera expédié par fret maritime. En vue de garantir l’approvisionnement en seringues, l’UNICEF a entamé le mois dernier un processus visant à stocker plus d’un milliard d’unités d’ici à 2021.

A mesure que les annonces des laboratoires se multiplient, en lien avec les vaccins qui seraient à leur phase finale des essais cliniques, les organes onusiens se mobilisent avec l’objectif de lutter contre « le nationalisme vaccinal » et de garantir une distribution équitable des vaccins à tous les pays à l’échelle mondiale.