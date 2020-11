La Banque centrale du Maroc plaide pour des réformes structurelles pour une résilience économique renforcée

Des réformes structurelles, la finition des travaux en cours, la valorisation du capital humain, la lutte contre les inégalités territoriales et sociales, sont autant d’actions défendues par le gouverneur de la Banque centrale du Maroc, ce mardi devant la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des Représentants, dans le cadre du renforcement de la résilience économique et sociale du pays.

Face aux dégâts socio-économiques causés par la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19, Abdellatif Jouahri préconise une série de mesures pour relever aussi bien les défis actuels que futurs, après avoir fait un bilan de la situation économique et présenté les actions déployées par les pouvoirs publics et sa Banque pour contrer les effets de la crise.

«Pour l’heure, l’accélération du rythme des réformes à même de renforcer la résilience économique et sociale, semble primordiale », a interpellé le wali de Bank Al-Maghrib, ajoutant qu’ « il faut que le Maroc soit capable à l’avenir de faire face à d’éventuelles crises, et ainsi mettre fin à la logique du sapeur-pompier qu’on ne cesse d’utiliser».

Il a souligné la nécessité de valoriser le capital humain, en indiquant que « la résilience du pays sera au rendez-vous lorsque les pouvoirs publics donneront la priorité au développement du capital humain, du secteur de l’éducation, de la santé, de la justice, de la gouvernance, de la compétitivité des entreprises, et ce tout en maintenant les équilibres macroéconomiques du pays».

L’amélioration de la compétitivité des entreprises marocaines est selon lui, indispensable pour « accélérer la croissance tout en renforçant son caractère inclusif, en luttant contre les inégalités territoriales et sociales, y compris de genre, et en offrant plus d’opportunités d’emploi à la jeunesse ». Le taux de chômage a grimpé jusqu’à 12,7%, alors qu’il était de l’ordre de 9,4% au troisième trimestre de 2019.

Le patron de la Banque Centrale, Abdellatif Jouahri prévoit enfin une relance économique dans le Royaume, à partir de 2023.