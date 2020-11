Le gouvernement marocain a approuvé la création du « Fonds Mohammed VI pour l’investissement », ce jeudi lors d’un Conseil tenu en mode virtuel.

Il s’agit d’une société de participation, doté d’un budget de plus 1,6 milliard de dollars, qui devrait contribuer au financement de projets dans le cadre de la relance économique.

Dans un communiqué lu lors d’un point de presse, tenu à l’issue de la réunion, le Porte-parole du gouvernement, Saaïd Amzazi, a expliqué que le projet de loi n 76.20 portant création de ce Fonds intervient en application des hautes instructions du Roi Mohammed VI, contenues dans le discours du Trône du 29 juillet 2020, qui a tracé les grandes orientations stratégiques devant être déployées pour atténuer les conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

Le Fonds dont le conseil d’administration sera présidé par le ministre de l’Economie et des Finances, a pour objectif, selon le communiqué, de contribuer au financement et à l’accompagnement des grands projets d’investissement dans le cadre de partenariats avec le secteur privé, et au capital de petites ou moyennes entreprises via les fonds sectoriels.

Il prévoit de participer directement au capital des grandes entreprises publiques et privées actives dans les secteurs qu’il juge prioritaires, en passant par des instruments financiers appropriés (octroi d’avances, prêts remboursables…).

Le Fonds entend aussi participer à la préparation des projets d’investissement et à la réalisation de leur structure financière, aux niveaux national et territorial, l’objectif étant de faciliter les conditions de leur financement et de leur mise en œuvre.

Pour plusieurs observateurs, la mise en place du Fonds Mohammed VI pour l’investissement est une bouée de sauvetage qui était fortement attendue par les opérateurs économiques, dans un contexte marqué pour une crise économique avérée.