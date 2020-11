Le Gouvernement rwandais et la Corée du Sud ont signé, jeudi, un accord de prêt d’une valeur de 66,2 millions de dollars destiné à renforcer l’accès à l’électricité dans le pays est-africain, qui ambitionne d’atteindre l’accès universel à l’électricité d’ici 2024.

Le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique a souligné qu’il s’agit d’un «prêt de nature concessionnelle, qui sera remboursé en 40 ans, avec une période de grâce de 15 ans et un taux d’intérêt de 0,01% par an».

Ce financement permettra au gouvernement rwandais d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de transformation visant, entre autres, à garantir un taux d’accès à l’électricité de 100% d’ici trois ans, contre 54% actuellement.

Le Rwanda et la Corée du Sud partagent des relations de coopération dans de nombreux domaines stratégiques, notamment l’agriculture, l’éducation, les TIC et l’eau et l’assainissement.