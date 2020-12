Le Maroc a souligné, mercredi lors de la 21ème session extraordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), tenue par visioconférence, la nécessité de poursuivre les efforts devant favoriser la mise en œuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Le Royaume chérifien a réitéré, par la voix de son ministre délégué aux Affaires étrangères, Mohcine Jazouli, «son attachement et son engagement à contribuer à l’avancement des travaux pour voir triompher la ZLECA, socle de l’intégration économique africaine et donc puissant levier du développement du continent».

La vision commune de la ZLECA, qui milite entre autres, pour le développement du commerce intra-africain, l’emploi de la main d’œuvre africaine, l’industrialisation du continent, se doit d’être parachevée, a défendu Mohcine Jazouli, d’où l’intérêt, a-t-il dit, «de poursuivre nos efforts et de capitaliser sur les progrès que nous avons réalisés jusqu’à présent, dans le cadre des négociations de cette zone».

«C’est notre élan concerté, c’est notre volonté commune qui permettra d’asseoir la compétitivité économique indispensable à l’émergence de l’Afrique», a insisté le responsable marocain, à moins d’un mois du lancement effectif des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECA, prévu le 1er janvier prochain.

La 21ème session extraordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine s’est tenue en préparation des 13ème et 14ème sessions extraordinaires de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA qui auront lieu les 5 et 6 décembre prochain.