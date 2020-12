La Ministre togolaise Déléguée auprès du Président de la République en charge de l’Energie et des Mines, Mila Mawunyo Aziable, a lancé, jeudi 3 décembre à Kara (420 km au nord de Lomé), le projet de construction de la Ligne de transport électrique de 161 kV et de postes de 161 Kv/20.

Financée à hauteur de 52 millions de dollars, conjointement par le gouvernement togolais et Exim Bank of India, la ligne, qui couvrira une distance de 240 km, sera livrée dans un délai de 20 mois à compter de ce mois de décembre 2020.

Les travaux couvriront l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction. L’infrastructure sera exécutée par trois poids lourds du secteur énergétique indien, notamment KEC International, l’une des plus grandes sociétés d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction de transmission d’énergie au monde, Transrail Lighting, et Techno Electric & Engineering.

Le projet comprend la construction de la ligne 161 KV Kara-Mango, la construction des lignes 161 KV Mango-Dapaong-Mandouri-frontière Togo, l’extension du poste de Kara et la construction du poste de Mango, ainsi que la construction des postes de Dapaong et de Mandouri.

L’objectif du projet est de renforcer la capacité énergétique au nord du pays, en connectant plusieurs zones, sachant que le Togo ambitionne l’accès à l’énergie pour toute sa population d’ici à l’horizon 2030.