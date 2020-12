Le président camerounais, Paul Biya a signé lundi, un décret présidentiel portant création de la Société nationale des mines (Sonamines).

Il s’agit, selon le document, d’«une société à capital public, ayant l’Etat comme actionnaire unique ». Toutefois, son capital «peut être ouvert à d’autres entités publiques ou privées», précise le décret. Ses statuts fixeront son capital ainsi que les modalités de participation au capital.

La nouvelle société qui remplace le CAPAM (Appui et Organisation de l’Artisanat Minier) sera en charge de développer et de promouvoir le secteur minier dans le pays, et de collaborer avec d’autres administrations et organismes compétents.

La Sonamines a pour missions de réaliser l’inventaire des indices miniers, conduire les activités d’exploration et d’exploitation des substances minérales, superviser des opérations d’achat et de commercialisation des substances minérales pour le compte de l’Etat et de gérer les questions relatives aux sites miniers. L’entreprise prendra aussi part au suivi des contrats passés entre l’Etat et les sociétés minières.

La Sonamines est placée sous la tutelle du ministère en charge des Mines. Son siège social est basé à Yaoundé, avec possibilité d’être transféré dans une autre ville à la demande ou sur décision de son Assemblée Générale.