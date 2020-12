L’économie du Ghana c’est entrée pour la première fois en 40 ans, en récession après avoir enregistré deux contractions consécutives au troisième (-1,1%) et deuxième trimestre(-3,1%) selon les données communiquées par le Ghana Statistical Service.

Cette situation serait consécutive à la pandémie de Covid-19 qui a fortement impacté certains secteurs clés, dont l’hôtellerie (- 62,1%), à cause entre autres de la fermeture des hôtels et des restaurants, les mines et carrières (-16,9%), l’industrie (-5,1%) et les services (-1,1%). Par contre, l’agriculture a connu une croissance de 8,3% contre 2,5% au deuxième trimestre.

La presse locale rappelle que le Ghana était entré, la dernière fois, en récession en 1983, en raison de l’instabilité politique, de la famine et d’autres troubles économiques.

Toutefois, des perspectives de reprise sont en vue pour 2021. Dans une déclaration faite en octobre passé devant le Parlement, le ministre des Finances, Ken Ofori-Atta, a estimé que la croissance économique du Ghana devrait rebondir fortement à 5,7% en 2021.

Le président Nana Akufo-Addo qui vient d’être réélu pour un second mandat, à l’issu d’un scrutin extrêmement serré, a encore du pain sur la planche.