L’armée algérienne aurait « récupéré la somme de 80.000 euros » lors d’une opération antiterroriste, présentée comme une partie d’un montant versé en échange de la libération de trois otages au Sahel en octobre dernier.

Dans un communiqué, le ministère algérien de la Défense nationale (MDN) indique que lors d’une opération de recherche et de ratissage menée dans la wilaya de Jijel, dans le cadre de la lutte antiterroriste, « un détachement de l’ANP a découvert et détruit, aujourd’hui 28 décembre 2020 (…) cinq (05) casemates pour terroristes, et a récupéré la somme de quatre-vingt mille (80.000) euros».

La même source explique qu’il s’agit d’une rançon versée à un groupe terroriste au Sahel en octobre dernier en contrepartie de la libération de trois otages, dont l’humanitaire française, Sophie Pétronin.

La somme « s’est avérée être la première tranche de la rançon, objet du marché conclu le mois d’octobre passé au Sahel, et supposée être versée au profit des résidus des groupes terroristes traqués par les services de sécurité au nord de notre pays», poursuit le communiqué.

Le document note que l’armée a pu réaliser cette opération grâce aux informations obtenues après la capture, le 16 décembre dans la même localité à Jijel, du «terroriste Rezkane Ahcene».