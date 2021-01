L’Alliance des vaccins «Gavi» basée à Genève a annoncé mardi la création d’une réserve d’urgence mondiale de 500.000 doses de vaccin contre le virus Ebola, avec l’objectif de faire face rapidement à de futures épidémies.

« En créant un stock de 500.000 doses de vaccin contre Ebola, accessibles à tous les pays, nous pouvons contribuer à prévenir des décès et mettre fin rapidement à des épidémies à l’avenir », a fait savoir Seth Berkley, directeur général de Gavi, assurant que les pays à faibles ou moyens revenus pourront accéder gratuitement à ces provisions.

Il est souligné que cette réserve comprendra des doses produites par la société pharmaceutique américaine Merck, sera hébergée en Suisse et gérée par un groupe de coordination international (GCI) qui comptent parmi ses membres la Fondation Médecins sans frontières (MSF).

La responsable du programme contre les épidémies de MSF, Natalie Roberts, a déclaré que « la création d’une réserve de vaccins contre Ebola dans le cadre du groupe de coordination international est une étape positive. La vaccination est l’un des moyens les plus efficaces de répondre aux épidémies ».

L’épidémie d’Ebola a fait des ravages dans plusieurs pays et particulièrement en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone. Entre 2013 et 2015, elle avait provoqué la mort de plus de 11.300 personnes sur près de 29.000 cas recensés, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), avec 99% des cas de morts enregistrés dans ces trois pays ouest-africains.

La République démocratique du Congo a déclaré la fin de la dernière épidémie d’Ebola (la onzième) sur son territoire en novembre passé. Plus de 300.000 personnes ont été vaccinées au cours de différentes épidémies, principalement dans les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri, à l’est du pays.

La constitution de la réserve de vaccins, qui pourrait prendre trois années, sera réalisée grâce entre autres au financement de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) qui s’élève à 20 millions de dollars.