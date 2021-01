Le groupe polonais LUG, l’un des principaux fabricants européens de solutions d’éclairage professionnelles, a signé ce jeudi, une déclaration d’intention d’investissement dans les provinces du Sud du Sahara marocain.

La déclaration de l’entreprise LUG a été signée par son président, Ryszard Wtorkowski, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun, au siège de l’entreprise située à Zielona Gora dans la voïvodie de Lubuskie à l’Ouest de la Pologne.

Fondée il y a plus de 30 ans, LUG est spécialisé dans la fabrication de luminaires industriels et d’infrastructure, ainsi que dans l’éclairage décoratif, d’intérieur et d’extérieur des bâtiments publics, des espaces de vente et des objets architectoniques.

Le président de la société LUG a exprimé à cette occasion, son intention d’effectuer une première visite de prospection dans les provinces du Sud, mettant en avant le potentiel d’investissement du Royaume.

La «poursuite de l’expansion internationale compte parmi les priorités stratégiques de notre entreprise et dans ce contexte, le Maroc – notamment grâce à sa situation économique stable, la haute qualité de l’infrastructure et au nombre important de projets dans lesquels nos produits pourraient potentiellement être utilisés – constitue sans aucun doute une orientation intéressante pour notre développement », a déclaré le patron de LUG, Wtorkowski.

De son côté l’ambassadeur ATmoun a souligné que le Maroc dispose de nombreux atouts économiques qui en font de lui l’un des pays les plus attractifs du continent africain et du Moyen-Orient en matière d’investissements.

La stabilité politique et la croissance soutenue (4,8 % durant la dernière décennie), conjuguées à ses zones industrielles intégrées et à ses accords de libre-échange le liant à de nombreux pays en Afrique, en Amérique et en Asie, le Royaume offre aux investisseurs potentiels, un accès à plus d’un milliard de consommateurs, a souligné le diplomate marocain, relevant que le secteur de l’industrie électrique occupe déjà une place importante dans le tissu industriel marocain en plus de son interaction avec d’autres secteurs clés de l’économie nationale.