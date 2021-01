Les autorités du Burkina Faso ont annoncé mercredi, leur décision d’interdire jusqu’à nouvel ordre, l’importation et la commercialisation de volailles en provenance du Sénégal, où ont été découverts des foyers de la grippe aviaire.

«Il est porté à la connaissance des importateurs que l’importation et la commercialisation de volailles et de viande de volailles en provenance du Sénégal est suspendue jusqu’à nouvel ordre, et ce, à compter de la date de signature du présent communiqué», a indiqué le ministre sénégalais de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Harouna Kaboré.

Le ministre a prévenu que «de concert avec l’ensemble des services compétents, il sera procédé à la saisie et à la destruction desdits produits qui viendraient à entrer sur le territoire national, sous préjudice de la prise des sanctions prévues par les textes en vigueur à l’encontre des contrevenants».

Au Sénégal, le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), a abattu au début de cette année plus de 42.000 volailles à la suite de l’apparition, fin 2020, d’un foyer de grippe aviaire dans une ferme privée dans la région de Thiès, à l’est de Dakar la capitale.

Près de 60.000 volailles en plus auraient péri de l’épidémie ce qui porte à près de 100.000 le nombre de volailles mortes depuis décembre. Pour l’OMSA, il s’agit de la grippe du type H5N1, qui est hautement pathogène.

Le Mali, la Gambie et la Mauritanie avaient déjà pris la décision de mettre provisoirement un terme à l’importation de la volaille sénégalaise.