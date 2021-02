L’Alliance Victoire, créée le 2 février dernier par quinze partis d’opposition au Tchad pour affronter le président sortant Idriss Déby à la présidentielle d’avril prochain, ont choisi ce mardi leur candidat unique en la personne de Théophile Bebzoune.

Ce leader du Parti pour le Rassemblement et l’Equité au Tchad (PRET) a été élu à neuf voix contre cinq face à l’ancien chef de l’opposition, Saleh Kebzaboau, au cours d’une réunion tenue à N’Djamena.

« Nous avons marqué l’histoire en nous mettant ensemble pour une fois, peut-être pas toute l’opposition mais une partie de l’opposition. Je voudrais dire, l’opposition, la sérieuse s’est accordée sur un candidat, ça ne peut que donner un sentiment de joie. Notre responsabilité est énorme et nous n’avons pas droit à l’erreur », a déclaré le notaire Bongoro après son élection.

« Je suis porteur d’un projet commun de 16 formations politiques qui doivent m’accompagner à la victoire. Et nous avons dit que la gestion de l’après-victoire se fera aussi de manière collégiale. Et donc, forcément vous me verrez à la présidence », a-t-il poursuivi.

Bongoro, 55 ans, ne sera pas en effet le seul candidat de toute l’opposition. Des formations politiques qui n’ont pas adhéré à l’Alliance Victoire, prévoient présenter leurs propres candidats.

C’est le cas de l’Union pour le renouveau et la démocratie (URD), principale force d’opposition à l’Assemblée nationale avec huit députés, qui a récemment investi son président, Romadoumngar Nialbé Félix, pour défendre ses couleurs.

Pour sa part, le président sortant Idriss Itno Deby a été désigné officiellement candidat, ce samedi 6 juillet, par le parti au pouvoir, le Mouvement Patriotique du Salut (MPS). Mais le 6e mandat de Deby qui a déjà passé 30 ans au pouvoir, n’est pas du goût de tous les Tchadiens. Des manifestations ont eu lieu la même journée pour réclamer « une alternance au pouvoir », mais les manifestants ont été réprimés par les forces de l’ordre.

L’élection présidentielle du 11 avril sera suivie par les législatives, le 24 octobre prochain.