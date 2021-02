Le Gabon et l’Union européenne (UE) ont signé mercredi un accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable d’une valeur de 17 milliards de FCFA, après plusieurs mois de négociations.

Le protocole d’accord paraphé par le Ministre gabonais de l’Agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’alimentation, Biendi Mangaga Moussavou et l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Gabon, Rosario Bento Paîs, devrait permettre de développer l’industrie thonière et d’autres activités de la filière pêche dans ce pays africain.

Selon les termes de l’accord, des navires de l’UE auront un accès dans les eaux gabonaises pour une période de cinq ans. En contre partie, l’Union aidera, entre autres, le Gabon à développer et promouvoir le secteur de la pêche dans différents domaines (meilleure gestion des ressources halieutiques, de l’environnement marin, des stocks, des acteurs du secteur, industrialisation de la filière, création d’emplois, lutte contre la pêche illicite…).

« Nous arrivons à une phase où réellement la pêche va apporter une contribution significative à la création de richesse dans notre pays », a déclaré le ministre Moussavou.

Selon ce responsable, « la logique du pilier Gabon Bleu c’est de faire en sorte que soit valorisé le potentiel halieutique de notre pays. C’est-à-dire (…) faire en sorte que nous nous inscrivions dans une pêche durable et faire en sorte que les retombés de la pêche soient plus sensibles et plus visibles ici au Gabon, pour l’industrie gabonaise, pour les emplois gabonais, pour la création de richesse au Gabon ».

Pour sa part, Bento Paîs a estimé que le protocole d’accord est « très complet » et va au-delà de ce qui a été fait jusqu’à présent. L’ambassadeur a félicité les négociateurs des deux parties pour le travail abattu.