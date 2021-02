Le maire de la ville d’Orlando, (Etat de la Floride), Buddy Dyer a appelé ce mardi, l’Administration du nouveau président américain, Joe Biden à «honorer» l’accord tripartite Etats-Unis-Maroc-Israël et à «en tirer parti», rapporte ce mardi, le journal électronique local «Orlandosentinel.com».

«Je souhaite encourager la nouvelle administration Biden à honorer l’accord États-Unis-Israël-Maroc et à en tirer parti », a suggéré le maire américain Dyer, estimant qu’il y a « beaucoup de choses » qui lient le Maroc et les Etats-Unis à travers leurs 243 ans d’histoire diplomatique. «Cet accord est la preuve la plus récente et la meilleure d’une alliance que nous devrions renforcer chaque fois que nous le pouvons», a-t-il confié au site Orlandosentinel.

Buddy DYER qui faisait partie d’une délégation de maires américains, ayant visité le Maroc, en 2019, assure que cet accord tripartite est la meilleure preuve d’une alliance qui devrait être renforcée par les deux pays alliés.

Il avait notamment avait affirmé à l’issue de la visite de la délégation des maires américains dans le Royaume, que « le Maroc demeurait le meilleur allié des États-Unis dans la région », ajoute le journal d’Orlando.

Pour rappel, la visite d’une délégation américano-israélienne de haut niveau le 22 décembre dernier au Maroc, a été sanctionnée par la signature à Rabat d’une Déclaration Conjointe qui a mis en exergue la Proclamation de reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara Occidental, actée le 10 décembre par le précédent présidant, Donald Trump, au grand dam du Polisario et de ses soutiens notamment algérien et sud-africain.

Selon de nombreux observateurs, il s’agit en fait d’un geste de reconnaissance de la Maison Blanche au Maroc qui a été le premier pays au monde, à avoir reconnu officiellement l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique en 1777.