Les résultats provisoires du second tour de la présidentielle au Niger, communiqués mardi 23 février, donnent la victoire à l’ancien ministre de l’Intérieur Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pouvoir, avec 55,75% des voix contre 44,25 % pour son adversaire, l’opposant Mahamane Ousmane.

C’est pour une première dans l’histoire du Niger qu’un chef d’Etat élu cède pacifiquement la place à son successeur. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, a été d’ailleurs félicité par la communauté internationale pour n’avoir pas cédé à la tentation de modifier la Constitution en vue de s’offrir un troisième mandat.

Mohamed Bazoum a célébré sa victoire mardi au siège de son parti. Dans son discours, prononcé devant les membres du comité exécutif et les militants du parti, Il a tenu à «remercier le Président Issoufou pour le travail qu’il a accompli pour notre pays et surtout pour sa loyauté à son égard. Il vient de nous permettre de réaliser quelque chose d’inédit et le Niger lui devra cela pour l’éternité».

Bazoum a également remercié les leaders des partis qui lui ont « apporté leur précieux soutien» et facilité sa victoire, promettant qu’une investi Président de la République, après le jugement de la Cour constitutionnelle, de s’appuyer sur sa majorité parlementaire forte de 129 députés, pour former un gouvernement qu’il mettra au travail de façon immédiate.

A présent, les résultats provisoires de la Commission nationale électorale indépendante (Céni) doivent être confirmés et proclamés par la Cour constitutionnelle.