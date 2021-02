Le journal à grand tirage allemand Die Welt Sous a fait l’éloge du mode de gestion très réussi de la campagne de vaccination anti-covid-19 au Maroc qu’il qualifie de « Champion de la vaccination en Afrique du Nord» ajoutant qu’il fait encore mieux que l’Allemagne.

Dans un article de son correspondant à Tanger, Alfred Hackensberger, et intitulé : «Le champion de la vaccination en Afrique du Nord fait mieux que l’Allemagne», le quotidien Die Welt note que le «Royaume a dépassé l’Allemagne» en administrant en moyenne 173.920 doses par jour, contre 126.806 doses seulement en Allemagne.

Citant le nombre de nouveaux cas et décès recensés au Maroc, en moyenne «500 nouvelles infections et une dizaine de décès», Hackensberger estime que «ce sont des chiffres qui rendront jaloux l’Allemagne et de nombreux autres pays de l’UE».

«Tandis que les pays européens vivent une deuxième vague de confinement, le Royaume nord-africain est bien parti pour se vacciner hors de la crise», témoigne Die Welt, l’un des plus grands quotidiens du vieux continent.

Die Welt explique ce succès, par une «stratégie claire», des «mesures temporaires d’isolement» ainsi qu’un «haut niveau de confiance de la population» qui ont permis au Royaume de surmonter sans encombre, la deuxième vague de la pandémie.

«Un SMS suffit et quelques secondes plus tard, les Marocains recevront leur rendez-vous de vaccination. Le royaume a dépassé l’Allemagne en matière de vaccination. Et tandis que l’Europe est bloquée, la vie au Maroc est presque comme avant. Qu’est-ce qui se cache derrière le succès ?», s’interroge le quotidien allemand en assurant que «le Maroc a une grande longueur d’avance sur l’Europe. Encore une fois, il faut le dire, car le royaume a fait beaucoup mieux que ses voisins européens pendant la pandémie… ».

Déjà dans sa livraison du 4 décembre dernier, le journal italien “La Repubblica” avait loué le leadership reconnu du Maroc en matière de lutte contre le Covid-19 à l’échelle continentale, soulignant le Royaume dispose d’atouts lui permettant de s’ériger comme plateforme de production vaccinale pour l’Afrique.