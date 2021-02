Le Ghana a reçu hier mercredi, un premier lot de 600.000 doses de vaccin AstraZeneca/Oxford contre la Covid-19, dans le cadre du programme Covax piloté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ces doses qui viennent du fabricant Serum Institute of India ont été expédiées depuis Mumbai par l’Unicef. Elles « font partie de la première vague de vaccins Covid à destination de plusieurs pays à revenu faible et intermédiaire », souligne un communiqué commun de l’OMS et de l’Unicef.

«Nous sommes heureux que le Ghana soit devenu le premier pays à recevoir les vaccins anti-Covid-19 du mécanisme COVAX », soulignent les deux organes onusiens.

« Cette livraison représente le début de ce qui devrait être la plus grande fourniture et distribution de vaccins de l’histoire », poursuit le communiqué qui précise que le dispositif Covax, qui a conclu des accords avec des fabricants, « prévoit de fournir près de deux milliards de doses de vaccins anti-covid cette année ».

Il s’agit d’« un effort mondial sans précédent pour assurer un accès aux vaccins à tous les citoyens », estiment les deux institutions.

L’objectif de Covax est d’éviter que les pays riches s’accaparent l’ensemble des doses de vaccin, afin de permettre un accès équitable à ces vaccins. « Dans l’esprit de la couverture maladie universelle, ne laissons personne derrière », interpelle le communiqué.

Lundi 22 février, le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a reproché certains pays riches de « saper » le dispositif Covax, en voulant obtenir « des doses de vaccins supplémentaires » auprès des fabricants.

Cette situation « a un effet sur les contrats avec Covax (…) Le nombre de doses allouées à Covax a été réduit à cause de cela », a-t-il déploré.

Le Ghana qui a enregistré plus de 80 700 cas de Covid et 580 décès depuis le début de la pandémie, devrait recevoir en tout 2,4 millions de doses.