La compagnie minière Galileo Resources a conclu un accord en Zambie avec une société minière locale, Siege Mining, à qui elle a cédé son projet Star Zinc dans lequel elle détient 85% des parts, selon un communiqué rendu public ce jeudi 4 mars.

Le projet se trouve à environ 20 kilomètres au nord-est de Lusaka, la capitale. La transaction avec Siege Mining s’élève à 750 000 dollars, indique le document qui précise également que Galileo bénéficiera d’une redevance sur toute vente future de zinc du projet Star Zinc, qui oscillera entre 3 et 10 % selon le prix du zinc.

La direction de la compagnie minière explique que son initiative de céder Star Zinc est motivée par le fait que le projet, de moindre envergure, situé à proximité d’une zone urbaine en expansion, est mieux exploité par une entreprise minière locale.

« Le projet Star Zinc est un petit gisement à haute teneur situé dans la banlieue en pleine croissance de Lusaka, à proximité de logements, d’écoles et d’équipements sociaux. Il se prête donc à une exploitation minière dans une petite zone et convient à un projet communautaire à petite échelle impliquant des opérations minières artisanales », a déclaré Colin Bird, PDG de Galileo.

La compagnie, engagée dans l’exploration et le développement de l’or, du cuivre, des agrégats de terres rares, du minerai de fer et du manganèse, compte ainsi se concentrer davantage sur ses autres actifs, dont le projet de la ceinture de cuivre du nord-est du Kalahari (Botswana), le Projet Ferber au Nevada (Etats-Unis) et le Projet Glenover qui concerne le phosphate et les terres rares en Afrique du Sud.