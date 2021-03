Le président malgache, Andry Rajoelina a rendu un hommage à l’ancien président, Didier Ratsiraka, qui s’est éteint ce dimanche à l’âge de 84 ans à l’hôpital militaire de Soavinandriana, à Antananarivo, en déclarant sur Twitter, que «les Malagasy ont perdu un illustre patriote».

Celui qui était surnommé «l’Amiral rouge» en raison de sa politique socialiste, avait été hospitalisé au cours de la semaine pour «un contrôle de routine dû à une petite grippe» et il aurait succombé à un arrêt cardiaque, d’après ses proches.

Dans la soirée du dimanche, Rajoelina lui a un rendu hommage en déclarant que «c’était un leader brillant de la vie politique. (…) Lorsqu’il était président de la République, il a porté et mis en avant les valeurs et la culture malgaches».

«Sa popularité et son intelligence se sont propagées dans l’océan Indien, en Afrique et partout dans le monde (…) Qu’importe les partis politiques et les divergences d’opinions, tout le monde est d’accord pour dire qu’il a fait beaucoup pour le pays», a souligné le président Rajoelina dans une déclaration à la télévision nationale.

Ratsiraka avait dirigé son pays entre 1975 à 1991, puis de 1997 à 2002. Il s’était exilé en France en 2002, après une longue crise post-électorale qui l’avait opposé à Marc Ravalomanana. En 2003, il avait été condamné par contumace à dix ans de travaux forcés pour «détournement de deniers publics» puis à cinq ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l’Etat. Mais ces peines avaient été annulées en 2009. Il était revenu dans son pays en novembre 2011, prônant le pardon et la réconciliation.

Après son retour, Ratsiraka a été présent sur la scène politique nationale jusqu’à son décès. L’ancien président devrait recevoir un hommage national ce lundi 29 mars.