Les combattants du groupe rebelle somalien Shebab menacent de s’en prendre aux «intérêts américains et français» à Djibouti, ainsi qu’au président djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, qui aurait, selon eux, transformé son pays en une base militaire des étrangers.

Dans une vidéo, le chef du mouvement somalien, Abou Obaida Ahmad Omar, accuse Guelleh d’avoir «transformé Djibouti en une base militaire d’où chaque guerre contre les musulmans en Afrique de l’Est est planifiée et exécutée», et appelle les Musulmans du pays à «faire des intérêts américains et français à Djibouti la priorité absolue de (leurs) cibles».

Cette menace rappelle l’attaque menée dans le pays en mai 2014, contre un restaurant très fréquenté par des étrangers, qui avait tué un Turc et blessé une vingtaine d’autres personnes dont sept Français, quatre Allemands, trois Espagnols et six Néerlandais.

Les shebab avaient revendiqué l’assaut disant avoir attaqué un «restaurant fréquenté surtout par des Croisés français et leurs alliés de l’Otan».

Situé à la Corne de l’Afrique, Djibouti qui représente, de par sa position, une zone stratégique très convoitée, héberge des bases militaires de quelques grands pays dont la France, la Chine et les Etats-Unis. Des milliers de soldats venant d’au moins sept pays sont aussi présents sur son territoire.

La base américaine, la seule qui soit permanente sur le continent africain, permet de lancer des opérations antiterroristes en Somalie. Le Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) a dit prendre « au sérieux » les déclarations d’Abou Obaida Ahmad Omar.

«Les Shebab restent une menace persistante pour les intérêts américains en Afrique de l’Est. C’est pourquoi il est important d’exercer une pression continue sur leur réseau et d’isoler la menace qu’il représente pour la région et au-delà », a affirmé un porte-parole d’AFRICOM.