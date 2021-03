La startup ghanéenne JetStream Africa, ayant fait le constat qu’en Afrique, les PME ont un accès limité aux marchés mondiaux, prétend avoir trouvé la solution de relier les Petites et moyennes entreprises (PME) africaines aux marchés mondiaux, à travers une plateforme digitale qui permet aux fournisseurs africains d’expédier leurs marchandises.

Entreprise de logistique spécialisée dans le commerce transfrontalier au Ghana, JetStream Africa compte faciliter la tâche aux PME en Afrique, en se basant sur les nouvelles technologies pour assurer les chaînes d’approvisionnement des marchés émergents.

La stratup ghanéenne est alimentée par un réseau de transporteurs de fret, d’agents en douane et de transporteurs terrestres qui se chargent des expéditions de toutes tailles, en jouant le rôle d’intermédiaire entre les marchés mondiaux et le continent africain, a-t-on appris.

En proposant la tarification instantanée, le suivi des cargaisons et la transparence des réglementations douanières, Jetstream entend rendre le processus plus fiable et plus visible.

De ce fait, l’entreprise permet aux fournisseurs africains d’expédier des marchandises et d’exporter dans le monde entier. La mission de Jetstream est de tirer parti de la technologie pour permettre aux entreprises africaines de contrôler leurs propres chaînes d’approvisionnement transfrontalières.

Lancée il y a 3 ans, JetStream Africa est en pleine croissance. La Covid-19 ayant accéléré les tendances à la numérisation et les transactions en line, Jetstream a triplé ses revenus et sa clientèle en 2020. Elle a enregistré sur l’année plus de 1.000 inscriptions sur sa plateforme.