Le président sortant du Parlement de la Côte d’Ivoire, Amadou Soumahoro, a été reconduit mardi dans ses fonctions, à la suite d’un vote qui lui a donné 63,90% des voix exprimées, lors de la séance inaugurale de l’Assemblée nationale après les législatives du 6 mars dernier.

Sur un total de 247 députés ayant pris part à l’élection, 158 se sont exprimés en faveur de ce membre du parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Son adversaire, Eliane N’Zi N’Da Affoué, du PDCI-RDA, a obtenu 85 voix, soit 34,41%.

Deux autres candidats du RHDP étaient en lice, notamment les députés Mariam Traoré et Konaté Vassiriki. Mais ils se sont retirés, peu avant le scrutin, au profit de Soumahoro.

Cette réélection n’est pas une surprise, en ce sens que la formation politique au pouvoir dispose d’une majorité absolue après avoir raflé 137 sièges sur 255 lors des dernières élections législatives. Plus que cela, 18 indépendants se sont ralliés à la majorité, faisant grimper le nombre des députés favorables au régime du président Alassane Ouattara à 155.

Au sein de l’opposition, c’est la déception qui est affichée. Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et chef de file des opposants, tenait à ce que l’opposition prenne le contrôle du pouvoir législatif.

Dans cette optique, le PDCI et son allié d’EDS (Ensemble pour la démocratie et la souveraineté) avaient formé une coalition, qui leur avait permis d’obtenir une cinquantaine de députés, en dehors de leurs propres élus. In finish, l’opposition ne s’était accaparée que 94 sièges en tout. Sa candidate, N’Zi N’Da Eliane, a obtenu d’ailleurs moins de suffrages par rapport au nombre de députés de l’opposition.

Amadou Soumahoro, cadre de la région du Worodougou d’où est originaire le défunt Premier ministre Hamed Bakayoko, est président de l’Assemblée nationale depuis le 7 mars 2019, remplaçant Guillaume Soro qui avait démissionné.