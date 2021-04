Quelques 4087 nouvelles entreprises ont été créées au Togo au cours des trois premiers mois de cette année 2021, selon des informations relayées mercredi par la presse locale.

Pour les autorités, il s’agit sans doute d’un indicateur clé de la redynamisation de l’entreprenariat et de la relance de l’économie au Togo, après un certain repli de l’activité économique enregistré en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

Dans le détail, 80% des entreprises ont été créées par entrepreneurs locaux et 19% par des investisseurs étrangers. Les femmes représentent 27% au total.

Au premier trimestre 2020, un peu plus de 3600 entreprises avaient été créées, soit moins de 11% en comparaison avec la même période en 2021 qui a enregistré une augmentation des structures nouvellement mises en place.

Le mois dernier, lors d’un Forum économique annuel organisé par le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), en mode visioconférence, le président togolais, Faure Gnassingbé, s’était félicité du fait qu’en matière de création d’entreprises, son pays se place au quinzième rang mondial.

«Le Togo est le pays où il est le plus facile de faire des affaires», avait-il déclaré, rappelant que, dans l’édition 2020 du Doing Business de la Banque mondiale, le Togo pays a été classé premier pays réformateur en Afrique et troisième dans le monde. Gnassingbé avait aussi souligné que, pour consolider ces acquis, de nombreuses réformes juridiques et économiques ont été mises en œuvre au profit des investisseurs.

Depuis 2012, le Togo a réduit presque de 90% les frais relatifs à la création d’entreprises, l’objectif étant, de favoriser la création d’emplois. Au début de ce mois d’avril, le gouvernement a décidé que les sociétés à responsabilité limitée (Sarl) soient créées exclusivement en ligne, une mesure qui entre dans le cadre de la dynamique réformatrice de l’environnement des affaires dans le pays.