Le Maroc a annoncé jeudi avoir reçu un premier lot de 307.200 doses du vaccin anti-Covid AstraZeneca, sur un total de 1,61 million de doses promises dans le cadre du programme Covax piloté par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

«Le Maroc a pu bénéficier, grâce au mécanisme Covax, d’une première allocation en vaccins contre le virus de la Covid-19, qui lui est consacrée. Des doses complémentaires lui seront allouées dans les semaines à venir dans le cadre de ce même dispositif», indique ce jeudi, un communiqué du ministère marocain de la Santé.

Ce stock vient en complément aux doses déjà acquises par le pays qui a démarré sa campagne nationale de vaccination en janvier dernier. Le Maroc est parmi les pays pionniers dans le monde en matière d’immunisation de leurs citoyens contre la Covid-19. Il a déjà vacciné plus de 4,43 millions de personnes et 4 million d’autre ont reçu leur deuxième dose du vaccin AstraZeneca ou Sinopharm.

Le communiqué informe aussi qu’ «à l’heure actuelle, le mécanisme Covax a permis à plus de 100 pays participants de bénéficier d’un accès rapide et équitable à des doses de vaccins sûrs, efficaces et reconnus par l’OMS, qui couvriront jusqu’à 20% de la population de chaque pays, et ce, malgré la demande accrue et la disponibilité réduite en vaccins».

Dans une déclaration faite jeudi, l’OMS affirme que plus de 38 millions de doses de vaccins des fabricants AstraZeneca, Pfizer-BioNTech et Serum Institute of India (SII) ont été livrées à 102 pays depuis la première livraison au Ghana le 24 février 2021. Une trentaine de ces pays est africaine.

A ce jour, toujours selon l’OMS, 45 pays africains ont déjà reçu des vaccins et 43 ont commencé à vacciner. Toutefois, l’Afrique ne représente que 2% des 690 millions des vaccins administrés dans le monde.

Au Maroc, le bilan porte à 500.323 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé en mars 2020. Le nombre de décès a atteint 8.873 cas.