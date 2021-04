Le Fonds monétaire international (FMI) s’attend dans son rapport sur les prévisions de croissance pour l’année 2021, publié dimanche 11 avril, à ce que les pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) qui se sont lancés dans des campagnes de vaccination précoce contre la Covid-19, retrouvent leurs niveaux économiques d’avant la pandémie en 2022.

Le FMI soutient clairement que la reprise de la croissance dépendra de la place qui sera accordée à la vaccination des populations. «La reprise est sur une voie mitigée, où l’administration du vaccin joue un rôle important dans la détermination de l’efficacité et de la profondeur de la reprise», a fait part Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds.

Il a souligné que «la croissance a plusieurs vitesses et se déroule à différents niveaux entre ceux qui se précipitent pour administrer le vaccin pour atteindre rapidement la vaccination de toute leur population, ou au moins 75%, et ceux qui seront lents à se vacciner ou seront en retard».

L’institution prévoit que les niveaux du PIB en 2022, dans la région concernée, seraient équivalents à ceux enregistrés en 2019. En 2020, la croissance a chuté de 3,4% en raison des mesures drastiques prises pour freiner la propagation du virus et particulièrement à cause de la baisse des cours du pétrole. Cette année, la croissance du PIB réel devrait s’établir à 4,0%.

Toujours selon Jihad Azour, le Maroc qui figure parmi les pays «les plus avancés dans la vaccination», a fait face, l’année passée, «à deux chocs : la crise de la Covid et la sécheresse qui a affecté l’économie marocaine et a produit une contraction de l’économie assez forte comparée aux années précédentes», a poursuivi ce responsable.

Cependant, le Maroc a réussi à reprendre le chemin de la croissance cette année, grâce aux mesures sanitaires, fiscales et monétaires que le gouvernement a mises en place l’an dernier.

«C’est le pays africain le plus avancé et dans la région MENA ; si on exclut les pays producteurs de pétrole du Golfe, le Maroc est un des pays les plus avancés», a souligné Azour. Le Fonds prévoit, pour l’économie marocaine, un taux de croissance de 4,5% en 2021, et 3,9% pour 2022.