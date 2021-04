Le président djiboutien sortant, Ismaïl Omar Guelleh, qui brigue un cinquième mandat à 73 ans, a obtenu 97,44% des voix à l’élection présidentielle du 9 avril, contre 2,48% pour le candidat indépendant Zakaria Ismaïl Farah, selon les chiffres provisoires annoncés, dans la soirée du jour du scrutin, par le ministre de l’Intérieur, Moumin Ahmed Cheick.

Si le chef de l’Etat a été réélu sans surprise, ce mandat devrait être le dernier, étant donné que la Constitution fixe la limite d’âge à 75 ans. Cette mesure avait été introduite en 2010, lors d’une révision de la Constitution destinée à supprimer la limite de deux mandats qui était en cours. Guelleh est accusé de diriger son pays d’une main de fer depuis vingt-deux ans.

Son adversaire, Zakaria Ismail Farah, un homme d’affaires de 56 ans, encore nouveau en politique, n’avait pas pu achever sa campagne. Il avait jeté l’éponge à 10 jours de la fin de la campagne, dénonçant «l’inégalité de traitement dont il était victime». Selon ses propos, il n’avait pas bénéficié d’un service de maintien de l’ordre. Certaines rumeurs disent qu’il n’aurait pas voté le jour du scrutin.

Les résultats définitifs devraient être proclamés dans les prochains jours par la Cour constitutionnelle du pays.

Djibouti figure à la 166e place sur 189 en matière de développement humain. Le chômage, touche plus de 60 % de la population, particulièrement les moins de 30 ans. Pourtant ce pays, qui jouit d’une bonne situation géographique faisant face à l’un des corridors maritimes les plus empruntés au monde, à la jonction du golfe d’Aden et de la mer Rouge, affiche souvent des taux de croissance élevés (+7 % attendus en 2021).