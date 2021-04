Covid-19 : L’OMS contre la destruction immédiate des vaccins périmés

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé, en fin de semaine, la conservation des vaccins de Covid-19 arrivés à expiration, en attendant que des directives soient données quant à leur sort.

Cette mesure a été avancée suite aux annonces du Malawi et du Soudan du Sud relatives à la destruction des stocks de doses à leur disposition, dont les dates de péremption ont été dépassées.

Le premier pays prévoit se débarrasser de plus de 16.000 doses du vaccin d’Oxford-AstraZeneca, périmés le 13 avril, et quelque 59.000 doses vont être détruites au Soudan du Sud. Le Ghana et la Sierra Leone auraient également mis de côté des doses de vaccins périmés.

La directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti, a invité les pays à « stocker les vaccins en toute sécurité pendant que nous poursuivons nos études et essayons d’obtenir un avis définitif sur la possibilité d’utiliser les vaccins plus longtemps ».

D’après certains observateurs, cette situation de vaccins périmés serait due non seulement au retard avec lequel les pays africains reçoivent des doses, mais aussi à la méfiance auprès des populations provoquée par la mauvaise publicité autour de la vaccination.

L’OMS a déjà livré des doses de vaccins à 41 sur 55 pays africains, dans le cadre du programme Covax qui vise à garantir un accès équitable aux vaccins à tous les pays à travers le monde.

Le Centre africain de contrôle des maladies (Africa CDC, organisme qui relève de l’Union africaine) avait livré, fin mars, des doses à plusieurs pays du continent, quelques semaines avant leur expiration.

Pour le directeur de ce Centre, John Nkengasong, il revient aux dirigeants d’administrer, sans tarder, les produits pour éviter de tomber dans des cas de péremption. « Mon appel aux Etats membres est le suivant : si nous faisons notre part pour mobiliser ces vaccins, faites la vôtre et utilisez les vaccins », a-t-il déclaré.

L’OMS ainsi qu’Africa CDC semblent rassurer que les vaccins peuvent encore être utilisés pendant plusieurs mois sans danger, malgré leur expiration.