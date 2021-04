La Covid-19 n’a pas empêché l’Afrique de s’armer en 2020

Malgré la pandémie du Covid-19 et son impact économique, les pays africains ne se sont pas privés dans le domaine de l’armement en consacrant plus de 43 milliards de dollars à l’achat d’armements en 2020 contre 40,9 milliards $ en 2019, relève l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

L’Algérie vient en tête avec plus de 9,7 milliards $ sur les 43 milliards $ pour tout le continent, soit une part de 22,5%. Au niveau des régions, le tableau est encore une fois largement dominé par l’Afrique du Nord qui a acheté pour 24,6 milliards $ d’armes en 2020 contre 23,1 milliards $ en 2019, lit-on dans le rapport du SIPRI, sur les dépenses militaires mondiales de l’année 2020.

L’Afrique subsaharienne, quant à elle, a dépensé 18,4 milliards $ en armements contre 17,8 milliards $ en 2019. En Afrique subsaharienne, c’est l’Afrique du Sud qui arrive en tête avec 3,1 milliards $ consacrés à ces dépenses en 2020, suivie du Nigeria (2,5 milliards $) et du Kenya (1,1 milliard $).

L’an dernier, les pays africains ont dépensé 5,13% plus que ce qu’ils ont dépensé en 2019 en armements militaires. «Cette hausse fait du continent, la région où les dépenses militaires ont le plus augmenté en 2020», devant l’Europe (+4,13%), les Amériques (+3,2%) ainsi que l’Asie et l’Océanie (+2,5%), indique la même source.

Mais malgré cette hausse des dépenses en achat d’armements, la part du continent africain dans les dépenses mondiales reste la plus faible. En 2020, les pays du monde ont dépensé pour 1.960 milliards $ d’armes, contre 1.909 milliards $ en 2019. Les Amériques restent largement en tête avec plus de 849 milliards $, devançant l’Asie/Océanie (519 milliards $) et l’Europe (378 milliards $).