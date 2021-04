La Banque mondiale soutient un projet de relance d’urgence au nord du Mozambique avec 100 millions de dollars

La Banque mondiale a accordé, ce mercredi 28 avril, une enveloppe de 100 millions de dollars destinée à un projet de relance d’urgence dans la région de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, qui fait face à une insécurité alarmante.

Un accord a été signé, dans ce cadre, avec l’Etat mozambicain. L’aide devrait toucher plusieurs secteurs dont la santé, l’éducation, l’agriculture et les infrastructures.

La région du Cabo Delgado, riche en gaz naturel, est confrontée à une insurrection terroriste depuis 2017. La dernière attaque remonte au 24 mars dans la ville portuaire de Palma, faisant des dizaines de morts et provoquant le déplacement de plus de 25.000 personnes. L’assaut a été revendiqué par le groupe Etat islamique (EI). Au total, plus de 2.800 personnes ont été tuées depuis le début des violences, d’après des ONG.

Après l’annonce du soutien de la Banque mondiale, le président mozambicain, Filipe Nyusi, a déclaré que cette aide permettra « de sortir des familles d’une situation de vulnérabilité grâce à une intégration socio-économique ».