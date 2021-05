Ethiopian Mozambique Airlines suspend ses activités en raison des impacts de la Covid-19

La compagnie Ethiopian Mozambique Airlines, filiale d’Ethiopian Airlines, a annoncé mercredi l’interruption de ses vols domestiques, à compter de ce jeudi 6 mai 2021.

Cette décision est consécutive à la baisse drastique de la demande des voyageurs due aux restrictions imposées par la pandémie de Covid-19, explique la compagnie aérienne.

D’après son directeur, après un temps de résilience, les défis économiques de la pandémie seraient devenus si graves qu’ils ont rendu impossible la poursuite des activités sur le marché intérieur.

L’entreprise ne précise pas la durée de la suspension de ses opérations, mais indique qu’elle « surveillera l’évolution du marché » avant de prendre une nouvelle décision.

Entre temps, sa principale concurrente, la LAM Mozambique Airlines, compagnie aérienne du Mozambique créée en 1980, attirera vers elle tous les éventuels voyageurs à l’intérieur du pays.

Le transporteur Ethiopian Mozambique Airlines, détenue par Ethiopian Airlines avec 99% des parts, opère depuis décembre 2018 et dessert huit destinations à travers le Mozambique, à partir de sa base Maputo.

Sa création entre dans le cadre de l’initiative « Vision 2025 » d’Ethiopian Airlines qui ambitionne à « devenir le groupe aéronautique le plus compétitif et le plus important d’Afrique » en fournissant différents services de qualité.